Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1892

Муж: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1892

Сын: Ступин-Воробьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1899

Дочь: (Ступина-Воробьева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ступин-Воробьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
25.08.1913

Сын: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.08.1916

Сын: Ступин-Воробьев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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