Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1892
Рождение ребёнка
14.11.1892
Сын: Ступин-Воробьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1899
Дочь: (Ступина-Воробьева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ступин-Воробьев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.08.1913
Сын: Ступин-Воробьев Петр Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1916
Сын: Ступин-Воробьев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович