Ступин-Воробьев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения16.11.1865
Дата смерти16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1865
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
20.11.1889
Рождение ребёнка
12.11.1890
Дочь: (Ступина-Воробьева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Пасанова) Мария Ивановна
Бракосочетание
08.01.1892
Рождение ребёнка
14.11.1892
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
14.08.1899
Дочь: (Ступина-Воробьева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
25.08.1913
Рождение ребёнка
30.08.1916
Смерть
16.02.1920