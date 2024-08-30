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Ступин-Воробьев Иван Петрович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.11.1865

Дата смерти

16.02.1920

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1865 г.р.
1871 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1865

Отец: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Мать: Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Развод
Неизвестно

Жена: Ступина-Воробьева (Пасанова) Мария Ивановна

Бракосочетание
30.01.1889

Жена: Ступина-Воробьева (Пасанова) Мария Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1889

Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Пасанова) Мария Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.11.1890

Дочь: (Ступина-Воробьева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Пасанова) Мария Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.01.1892

Жена: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1892

Сын: Ступин-Воробьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1899

Дочь: (Ступина-Воробьева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ступин-Воробьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1913

Сын: Ступин-Воробьев Петр Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.08.1916

Сын: Ступин-Воробьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.02.1920
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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