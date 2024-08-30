Ступин-Воробьев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения14.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1892
Бракосочетание
23.01.1915
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Ступин-Воробьев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.08.1918
Сын: Ступин-Воробьев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна