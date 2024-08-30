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Ступин-Воробьев Николай Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1892

Отец: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Мать: Ступина-Воробьева (Палагина) Александра Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1915

Жена: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Ступин-Воробьев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1918

Сын: Ступин-Воробьев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Ступина-Воробьева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Груздева) Елизавета Дмитриевна

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