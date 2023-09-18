Сумарокова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Веснина Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Сумароков Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Сумароков Яков Степанович

Отец ребёнка: Сумароков Стефан Иванович

Гагарье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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