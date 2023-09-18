Сумарокова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Веснина Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Сумароков Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сумароков Яков Степанович
Отец ребёнка: Сумароков Стефан Иванович
Гагарье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно