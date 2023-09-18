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Сумароков Стефан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Сумароков Иван Никитович

Мать: Сумароков Ирина

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Веснина Ирина Стефановна

Мать ребёнка: Сумарокова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Сумароков Яков Степанович

Мать ребёнка: Сумарокова Дарья Ивановна

Гагарье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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