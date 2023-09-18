Сумароков Стефан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Сумароков Иван Никитович
Мать: Сумароков Ирина
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Веснина Ирина Стефановна
Мать ребёнка: Сумарокова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сумароков Яков Степанович
Мать ребёнка: Сумарокова Дарья Ивановна
Гагарье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно