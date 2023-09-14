Веснина (Сумарокова) Ирина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веснина (Сумарокова) Ирина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Сумароков Стефан Иванович

Мать: Сумарокова Дарья Ивановна

Бракосочетание
06.02.1786

Муж: Веснин Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Зыкова Марфа Никитична

Отец ребёнка: Веснин Никита Михайлович

Рождение ребёнка
26.06.1801

Сын: Веснин Иван Никитович

Отец ребёнка: Веснин Никита Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1826

Дочь: Веснина Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Веснин Никита Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнин Данила Никитович

Отец ребёнка: Веснин Никита Михайлович

Смерть
Неизвестно
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