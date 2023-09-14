Веснина (Сумарокова) Ирина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Бракосочетание
06.02.1786
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Зыкова Марфа Никитична
Отец ребёнка: Веснин Никита Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1801
Отец ребёнка: Веснин Никита Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1826
Дочь: Веснина Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Веснин Никита Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Веснин Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно