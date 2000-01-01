Пшеничникова мама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничникова мама

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничников Илья Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничникова Иван Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничников Павел Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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