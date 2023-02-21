Пшеничникова Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничникова Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пшеничникова мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничников Леонид Иванович

Мать ребёнка: Пшеничникова мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничников Яков Иванович

Мать ребёнка: Пшеничникова мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничникова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пшеничникова мама

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничникова мама

Смерть
Неизвестно
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