Пшеничникова Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Пшеничникова мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничников Леонид Иванович
Мать ребёнка: Пшеничникова мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничников Яков Иванович
Мать ребёнка: Пшеничникова мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшеничникова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пшеничникова мама
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пшеничникова мама
Смерть
Неизвестно