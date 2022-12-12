Мананникова Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Мананников Михаил Евсеевич
Отец ребёнка: Мананников Евсей Гаврилович
Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Малявина Анастасия Евсеевна
Отец ребёнка: Мананников Евсей Гаврилович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мананников Георгий Евсеевич
Отец ребёнка: Мананников Евсей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проценко Мария Евсеевна
Отец ребёнка: Мананников Евсей Гаврилович
Смерть
Неизвестно