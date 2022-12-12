Мананникова Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мананникова Елена Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Мананников Михаил Евсеевич

Отец ребёнка: Мананников Евсей Гаврилович

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Малявина Анастасия Евсеевна

Отец ребёнка: Мананников Евсей Гаврилович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мананников Георгий Евсеевич

Отец ребёнка: Мананников Евсей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мананников Евсей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проценко Мария Евсеевна

Отец ребёнка: Мананников Евсей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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