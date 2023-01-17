Мананников Евсей (Елисей) Гаврилович
Место рождения
Дата рождения14.06.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1877 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1900
Сын: Мананников Михаил Евсеевич
Мать ребёнка: Мананникова Елена Егоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Малявина Анастасия Евсеевна
Мать ребёнка: Мананникова Елена Егоровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мананников Георгий Евсеевич
Мать ребёнка: Мананникова Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проценко Мария Евсеевна
Мать ребёнка: Мананникова Елена Егоровна
Смерть
Неизвестно