Мананников Евсей (Елисей) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мананников Евсей (Елисей) Гаврилович

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Место рождения

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1877 ст.

Отец: Мананников Гаврил Иванович

Мать: Мананникова Феодосия Виридовна

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Мананников Михаил Евсеевич

Мать ребёнка: Мананникова Елена Егоровна

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Малявина Анастасия Евсеевна

Мать ребёнка: Мананникова Елена Егоровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мананников Георгий Евсеевич

Мать ребёнка: Мананникова Елена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мананникова Елена Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проценко Мария Евсеевна

Мать ребёнка: Мананникова Елена Егоровна

Смерть
Неизвестно
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