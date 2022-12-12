Колобовникова Феврония Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Колобовников Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Колобовников Зиновий Иванович
Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Колобовников Николай Иванович
Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Колобовников Иван Иванович
Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно