Колобовникова Феврония Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Феврония Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Колобовников Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Колобовников Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Колобовников Николай Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Колобовников Иван Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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