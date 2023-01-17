Колобовников Иван Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Колобовникова Аксинья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Колобовников Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Колобовников Зиновий Иванович
Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Колобовников Николай Иванович
Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Колобовников Варлам Иванович
Мать ребёнка: Колобовникова Аксинья
Рождение ребёнка
1871
Сын: Колобовников Иван Иванович
Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колобовникова Аксинья
Смерть
Неизвестно