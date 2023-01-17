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Колобовников Иван Лаврентьевич

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Колобовников Лаврентий Кириллович

Мать: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Колобовникова Аксинья

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Колобовников Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Колобовников Зиновий Иванович

Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Колобовников Николай Иванович

Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Колобовников Варлам Иванович

Мать ребёнка: Колобовникова Аксинья

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Колобовников Иван Иванович

Мать ребёнка: Колобовникова Феврония Петровна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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