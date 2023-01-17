Колобовников Зиновий Иванович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колобовников Алексей Зиновьевич
Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Неонила Зиновьевна
Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прасковья Зиновьевна
Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Екатерина Зиновьевна
Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Колобовников Степан Зиновьевич
Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно