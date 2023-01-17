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Колобовников Зиновий Иванович

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Колобовников Иван Лаврентьевич

Мать: Колобовникова Феврония Петровна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Колобовников Алексей Зиновьевич

Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Неонила Зиновьевна

Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прасковья Зиновьевна

Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Екатерина Зиновьевна

Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Колобовников Степан Зиновьевич

Мать ребёнка: Колобовникова Александра Алексеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Ульяна Елистратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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