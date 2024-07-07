Ксения Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1796 ст.
Отец: Яков Галактионов
Мать: Агафья Евтропиева
Место жительства
1818
Исповедная роспись. Указано 18 лет.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Тимофей Федотов, Сила Федотов, Иван Яковлев и Тимофей Васильев.
Упоминание
18.09.1828 ст.
Крестная мать Евфимии, дочери Ивана Яковлева (крестная своей племянницы).
Смерть
Неизвестно