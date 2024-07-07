Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Яковлевна

Ксения Яковлевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.01.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Муж

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1796 ст.

Отец: Яков Галактионов

Мать: Агафья Евтропиева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 18 лет.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.

Муж: Евфимий (Фома) Федорович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Тимофей Федотов, Сила Федотов, Иван Яковлев и Тимофей Васильев.
Упоминание
18.09.1828 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Евфимии, дочери Ивана Яковлева (крестная своей племянницы).
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.