Агафья Евтропиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти02.08.1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Жаренов Кислов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Галактионов
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
15.02.1792 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Галактионов
Рождение ребёнка
04.04.1794 ст.
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Галактионов
Рождение ребёнка
22.01.1796 ст.
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Галактионов
Рождение ребёнка
23.03.1808 ст.
Сын: Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Галактионов
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 52 года.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Галактионов
Смерть
02.08.1840 ст.
От старости. 73 года.
Похороны
04.08.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область