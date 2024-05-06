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Агафья Евтропиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

02.08.1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Галактионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Жаренов Кислов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Галактионов

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
15.02.1792 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Галактионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1794 ст.

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Галактионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.01.1796 ст.

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Галактионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1808 ст.

Сын: Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Галактионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 52 года.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Галактионов

Смерть
02.08.1840 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости. 73 года.
Похороны
04.08.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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