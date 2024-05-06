Яков Галактионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Галактионов

Яков Галактионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

01.04.1813 ст.

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Галактион Иванов

Мать: Параскева Алексеева

Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Агафья Евтропиева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Жаренов Кислов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Агафья Евтропиева

Поручитель
12.02.1791 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Исаака Михайлова из Низово и Февронии Герасимовой из Леднево.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
15.02.1792 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Агафья Евтропиева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1794 ст.

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Агафья Евтропиева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.01.1796 ст.

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Агафья Евтропиева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.02.1799 ст.

Сын: Иев (Лев) Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.10.1803

Сын: Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1808 ст.

Сын: Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Агафья Евтропиева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Евтропиева

Смерть
01.04.1813 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От водяной. 52 года.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close