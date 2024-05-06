Яков Галактионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти01.04.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Галактион Иванов
Мать: Параскева Алексеева
Место жительства
1775
Исповедная роспись.
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Агафья Евтропиева
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Жаренов Кислов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Агафья Евтропиева
Поручитель
12.02.1791 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Исаака Михайлова из Низово и Февронии Герасимовой из Леднево.
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
15.02.1792 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Агафья Евтропиева
Рождение ребёнка
04.04.1794 ст.
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Агафья Евтропиева
Рождение ребёнка
22.01.1796 ст.
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Агафья Евтропиева
Рождение ребёнка
13.02.1799 ст.
Сын: Иев (Лев) Яковлевич
Рождение ребёнка
02.10.1803
Сын: Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
23.03.1808 ст.
Сын: Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Агафья Евтропиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Евтропиева
Смерть
01.04.1813 ст.
От водяной. 52 года.