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Сосин Илия Фролович

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Сосин Фрол Тихонович

Мать: Сосина (Еремеева) Пелагея Игнатовна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
05.11.1912 ст.

Жена: Сосина (Стоякина) Соломония Алексеевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: (Сосина) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Сосина (Стоякина) Соломония Алексеевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.04.1918 ст.

Сын: Сосин Василий Ильич

Мать ребёнка: Сосина (Стоякина) Соломония Алексеевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.10.1925 ст.

Сын: Сосин Яков Ильич

Мать ребёнка: Сосина (Стоякина) Соломония Алексеевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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