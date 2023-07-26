Сосина (Стоякина) Соломония Алексеевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сосина (Стоякина) Соломония Алексеевна

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
05.11.1912 ст.

Муж: Сосин Илия Фролович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: (Сосина) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Сосин Илия Фролович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.04.1918 ст.

Сын: Сосин Василий Ильич

Отец ребёнка: Сосин Илия Фролович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.10.1925 ст.

Сын: Сосин Яков Ильич

Отец ребёнка: Сосин Илия Фролович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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