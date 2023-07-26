Сосина (Стоякина) Соломония Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1912 ст.
Муж: Сосин Илия Фролович
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Дочь: (Сосина) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Сосин Илия Фролович
Рождение ребёнка
01.04.1918 ст.
Сын: Сосин Василий Ильич
Отец ребёнка: Сосин Илия Фролович
Рождение ребёнка
09.10.1925 ст.
Сын: Сосин Яков Ильич
Отец ребёнка: Сосин Илия Фролович
Смерть
Неизвестно