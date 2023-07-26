Сосина (Еремеева) Пелагея Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
10.11.1886 ст.
Муж: Сосин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сосин Илия Фролович
Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
20.06.1897 ст.
Дочь: (Сосина) Ульяна Фроловна
Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
31.10.1901 ст.
Дочь: (Сосина) Анастасия Фроловна
Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Сосина) Капитолина Фроловна
Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
09.08.1905 ст.
Дочь: (Сосина) Евдокия Фроловна
Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.
Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
26.05.1909 ст.
Сын: Сосин Иоанн Флорович
Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович
Смерть
Неизвестно