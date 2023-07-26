Сосина (Еремеева) Пелагея Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосина (Еремеева) Пелагея Игнатовна

Сосина (Еремеева) Пелагея Игнатовна

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
10.11.1886 ст.

Муж: Сосин Фрол Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сосин Илия Фролович

Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.06.1897 ст.

Дочь: (Сосина) Ульяна Фроловна

Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.10.1901 ст.

Дочь: (Сосина) Анастасия Фроловна

Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Сосина) Капитолина Фроловна

Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.08.1905 ст.

Дочь: (Сосина) Евдокия Фроловна

Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.

Сын: Сосин Сергий Флорович

Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.05.1909 ст.

Сын: Сосин Иоанн Флорович

Отец ребёнка: Сосин Фрол Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.