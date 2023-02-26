Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиДо 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1834
Сын: Морин Фёдор Кодратов
Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)
Рождение ребёнка
05.04.1836
Дочь: Кувшинова Ирина Кодратова
Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Морин Иван Кодратов
Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)
Рождение ребёнка
08.10.1838
Сын: Морин Яков Кодратов
Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никифор Кодратов
Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)
Смерть
До 1843