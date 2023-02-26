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Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

До 1843

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1834

Сын: Морин Фёдор Кодратов

Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1836

Дочь: Кувшинова Ирина Кодратова

Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Морин Иван Кодратов

Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1838

Сын: Морин Яков Кодратов

Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Никифор Кодратов

Отец ребёнка: Морин Кодрат (Трифонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1843
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