Федосья (Феодосия) Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739 ст.
Дата смерти27.09.1793 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Гаврилов
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Сын: Матвей Никитин
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Осип Никитин
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Филипп Никитин
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Смерть
27.09.1793 ст.