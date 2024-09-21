Федосья (Феодосия) Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья (Феодосия) Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739 ст.

Дата смерти

27.09.1793 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Гаврилов

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Сын: Матвей Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Осип Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Филипп Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
27.09.1793 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область

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