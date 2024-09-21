Иван Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смерти15.06.1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Федосья Пантелеева
Бракосочетание
23.10.1793 ст.
Жена: Анна Федорова
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1797 ст.
Сын: Михайла Иванов
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Бракосочетание
02.06.1813 ст.
Жена: Ирина Федорова
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1814 ст.
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
30.01.1816 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
18.01.1818 ст.
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
23.05.1820 ст.
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
17.12.1821 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
09.08.1825 ст.
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
29.01.1827 ст.
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Смерть
15.06.1827 ст.
Причина смерти: от опухоли?