Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

15.06.1827 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.
Около 1791 г.р.

Дети

1797 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1807 г.р.
1814 г.р.
1816 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Федосья Пантелеева

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
23.10.1793 ст.

Жена: Анна Федорова

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1797 ст.

Сын: Михайла Иванов

Мать ребёнка: Анна Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
02.06.1813 ст.

Жена: Ирина Федорова

Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1814 ст.

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.01.1816 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1818 ст.

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1820 ст.

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1821 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1825 ст.

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1827 ст.

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
15.06.1827 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от опухоли?

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