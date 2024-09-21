Никита Гаврилов Около 1736 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Гаврилов

Никита Гаврилов

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1736 ст.

Дата смерти

До 1804 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Около 1715 г.р.

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.

Отец: Гаврила Прокофьев

Мать: Елена Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья (Феодосия) Пантелеева

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Сын: Матвей Никитин

Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Пантелеева

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Осип Никитин

Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Пантелеева

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Филипп Никитин

Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Пантелеева

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Пантелеева

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
До 1804 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.