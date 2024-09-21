Никита Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736 ст.
Дата смертиДо 1804 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.
Отец: Гаврила Прокофьев
Мать: Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Сын: Матвей Никитин
Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Осип Никитин
Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Филипп Никитин
Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Федосья (Феодосия) Пантелеева
Смерть
До 1804 ст.