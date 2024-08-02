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Осип Никитин

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

10.01.1823 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1782 г.р.
1786 г.р.
Около 1786 г.р.
1789 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Федосья Пантелеева

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: Мария Осипова

Мать ребёнка: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Родион Осипов

Мать ребёнка: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1786 ст.

Сын: Степан Осипов

Мать ребёнка: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Пелагея Осипова

Мать ребёнка: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1789 ст.

Дочь: Наталья Осипова

Мать ребёнка: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Пелагея Осипова

Мать ребёнка: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
01.10.1796 ст.

Жена: Ефросиния Иванова

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1799 ст.

Сын: Иван Осипов

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1812 ст.

Сын: Лаврентий Осипов

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.10.1814 ст.

Сын: Павел Осипов

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
10.01.1823 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от горячки

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