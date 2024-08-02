Осип Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смерти10.01.1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Федосья Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: Мария Осипова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Родион Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1786 ст.
Сын: Степан Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Пелагея Осипова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1789 ст.
Дочь: Наталья Осипова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Пелагея Осипова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
01.10.1796 ст.
Жена: Ефросиния Иванова
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1799 ст.
Сын: Иван Осипов
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
12.08.1812 ст.
Сын: Лаврентий Осипов
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1814 ст.
Сын: Павел Осипов
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Смерть
10.01.1823 ст.
Причина смерти: от горячки