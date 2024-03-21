Долбунова (Сёмина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбунова (Сёмина) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сёмин Пётр Алексеевич

Мать: Сёмина (Гришенкова) Домна Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.?

Сын: Долбунов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Долбунов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбунов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1956

Сын: Долбунов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Долбунов Александр

Смерть
Неизвестно

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