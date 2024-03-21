Долбунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.?
Сын: Долбунов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Долбунова (Сёмина) Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Сын: Долбунов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Долбунова (Сёмина) Валентина Петровна
Смерть
Неизвестно