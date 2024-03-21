Долбунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолбунов Александр

Долбунов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.?

Сын: Долбунов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Долбунова (Сёмина) Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбунова (Сёмина) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Долбунов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Долбунова (Сёмина) Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.