Сёмин Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмин Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1923

Дочь: Александрова Таисия Петровна

Мать ребёнка: Сёмина Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долбунова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Сёмина Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Нина Петровна

Мать ребёнка: Сёмина Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сёмин Василий Петрович

Мать ребёнка: Сёмина Домна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сёмина Домна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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