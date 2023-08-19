Сёмин Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1923
Дочь: Александрова Таисия Петровна
Мать ребёнка: Сёмина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долбунова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Сёмина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Нина Петровна
Мать ребёнка: Сёмина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сёмина Домна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сёмина Домна Васильевна
Смерть
Неизвестно