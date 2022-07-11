Антоненко Иван Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1923
Дата смерти05.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1923
Рождение ребёнка
1948
Сын: Антоненко Виктор Иванович
Мать ребёнка: Антоненко Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антоненко Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Николай Иванович
Мать ребёнка: Антоненко Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Антоненко Инна
Смерть
05.06.1981