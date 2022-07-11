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Антоненко Иван Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1923

Дата смерти

05.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1923

Отец: Антоненко Пантелей Васильевич

Мать: Антоненко Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Антоненко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Антоненко Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Инна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Николай Иванович

Мать ребёнка: Антоненко Инна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Антоненко Инна

Смерть
05.06.1981
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