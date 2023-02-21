Антоненко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антоненко Иван Пантелеевич

Мать: Антоненко Инна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульченко Марина Николаевна

Мать ребёнка: Антоненко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Антоненко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Татьяна

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