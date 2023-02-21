Антоненко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антоненко Иван Пантелеевич
Мать: Антоненко Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульченко Марина Николаевна
Мать ребёнка: Антоненко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Антоненко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антоненко Татьяна