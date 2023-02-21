Антоненко (Росса) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Росса) Инна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Росса Михайлина Иосифовна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Антоненко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Антоненко Иван Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Антоненко Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Николай Иванович

Отец ребёнка: Антоненко Иван Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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