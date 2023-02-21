Антоненко (Росса) Инна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1948
Сын: Антоненко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Антоненко Иван Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Антоненко Иван Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Николай Иванович
Отец ребёнка: Антоненко Иван Пантелеевич
Смерть
Неизвестно