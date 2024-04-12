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Зиновьев Демид Кириллович

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Зиновьев Кирилл Максимович

Мать: Зиновьева Авдотья Николаевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Зиновьев Захар Демидович

Мать ребёнка: Зиновьева Александра Галактионовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1849

Жена: Зиновьева Александра Галактионовна

Рождение ребёнка
09.10.1854 ст.

Сын: Зиновьев Евлампий Демидович

Мать ребёнка: Зиновьева Александра Галактионовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Суханова Мария Демидовна

Мать ребёнка: Зиновьева Александра Галактионовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Зиновьева Анастасия Демидовна

Мать ребёнка: Зиновьева Александра Галактионовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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