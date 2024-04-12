Зиновьев Демид Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Зиновьева Александра Галактионовна
Бракосочетание
До 1849
Рождение ребёнка
09.10.1854 ст.
Сын: Зиновьев Евлампий Демидович
Мать ребёнка: Зиновьева Александра Галактионовна
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Суханова Мария Демидовна
Мать ребёнка: Зиновьева Александра Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Зиновьева Анастасия Демидовна
Мать ребёнка: Зиновьева Александра Галактионовна
Смерть
Неизвестно