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Зиновьева Александра Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Зиновьев Захар Демидович

Отец ребёнка: Зиновьев Демид Кириллович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1849

Муж: Зиновьев Демид Кириллович

Рождение ребёнка
09.10.1854 ст.

Сын: Зиновьев Евлампий Демидович

Отец ребёнка: Зиновьев Демид Кириллович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Суханова Мария Демидовна

Отец ребёнка: Зиновьев Демид Кириллович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Зиновьева Анастасия Демидовна

Отец ребёнка: Зиновьев Демид Кириллович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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