Зиновьева Александра Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Зиновьев Демид Кириллович
Бракосочетание
До 1849
Рождение ребёнка
09.10.1854 ст.
Сын: Зиновьев Евлампий Демидович
Отец ребёнка: Зиновьев Демид Кириллович
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Суханова Мария Демидовна
Отец ребёнка: Зиновьев Демид Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Зиновьева Анастасия Демидовна
Отец ребёнка: Зиновьев Демид Кириллович
Смерть
Неизвестно