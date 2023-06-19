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Зеновьев Кирилл Максимович

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Зеновьев Максим Гаврилович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Зеновьев Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Николаевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1810

Жена: Зеновьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Зеновьев Демид Кириллович

Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Николаевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Николаевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ксения Кирилловна

Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Николаевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно