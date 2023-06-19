Зеновьев Кирилл Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Зеновьев Максим Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Зеновьев Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Николаевна
Бракосочетание
До 1810
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Зеновьев Демид Кириллович
Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ксения Кирилловна
Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Николаевна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно