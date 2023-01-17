Зеновьев Максим Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Зеновьев Гаврил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1755
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Зеновьев Фёдор Максимович
Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна
Место жительства
1763
Указан как зять Марфы Ивановны Третьяковой
Рождение ребёнка
26.07.1770 ст.
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно