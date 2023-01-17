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Зеновьев Максим Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Зеновьев Гаврил Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1755

Жена: Зеновьева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Зиновьев Иван Максимович

Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Зеновьев Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Указан как зять Марфы Ивановны Третьяковой
Рождение ребёнка
26.07.1770 ст.

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Зеновьева Евдокия Прокопьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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