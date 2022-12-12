Зеновьева Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович
Бракосочетание
До 1755
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Зеновьев Фёдор Максимович
Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
26.07.1770 ст.
Дочь: Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович
Смерть
Неизвестно