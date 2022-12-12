Зеновьева Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеновьева Евдокия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1755

Муж: Зеновьев Максим Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Зиновьев Иван Максимович

Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Зеновьев Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.07.1770 ст.

Дочь: Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Зеновьев Максим Гаврилович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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