Сплошнов Николай Максимович
Место рожденияд. Опалиха в 1831г. отдан в рекруты
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Максим Иванович
Мать: не указана
д. Опалиха в 1831г. отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
д. Опалиха в 1846г. переведен в д. Большое Чухово
Смерть
Неизвестно