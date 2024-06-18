Сплошнов Николай Максимович 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сплошнов Николай Максимович

Место рождения

д. Опалиха в 1831г. отдан в рекруты

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Максим Иванович

Мать: не указана

д. Опалиха в 1831г. отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сплошнов Марк Николаевич

Мать ребёнка: не указана

д. Опалиха в 1846г. переведен в д. Большое Чухово
Смерть
Неизвестно

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