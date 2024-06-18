Максим Иванович 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максим Иванович

Место рождения

д. Опалиха в 1816г. вдовец

Дата рождения

1770

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иван Васильевич

Мать: не указана

д. Опалиха в 1816г. вдовец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сплошнов Николай Максимович

Мать ребёнка: не указана

д. Опалиха в 1831г. отдан в рекруты
Смерть
1831

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