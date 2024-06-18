Максим Иванович
Место рожденияд. Опалиха в 1816г. вдовец
Дата рождения1770
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иван Васильевич
Мать: не указана
д. Опалиха в 1816г. вдовец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сплошнов Николай Максимович
Мать ребёнка: не указана
д. Опалиха в 1831г. отдан в рекруты
Смерть
1831