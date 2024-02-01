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Николаев Алексей

Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: ?

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
01.03.1879

Сын: Алексеев Арсений

Мать ребёнка: Николаев Евдокия

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаев Евдокия

Смерть
Неизвестно
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