Николаев Алексей
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
01.03.1879
Сын: Алексеев Арсений
Мать ребёнка: Николаев Евдокия
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаев Евдокия
Смерть
Неизвестно