Дорошенко Акулина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Акулина Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Дорошенко Петр Петров

Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дорошенко Емельян Петров

Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев

Рождение ребёнка
1729

Сын: Дорошенко Иван Петров

Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев

Рождение ребёнка
1730

Сын: Дорошенко Исидор Петров

Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Агриппина Петрова

Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев

Перелюб, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенко Петр Дорофеев

Смерть
Неизвестно
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