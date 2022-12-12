Дорошенко Акулина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Агриппина Петрова
Отец ребёнка: Дорошенко Петр Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно