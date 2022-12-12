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Дорошенко Петр Дорофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Дорошенко Дорох Гавриченко

Мать: Дорошенко первая Дороха

Рождение ребёнка
1724

Сын: Дорошенко Петр Петров

Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дорошенко Емельян Петров

Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина

Рождение ребёнка
1729

Сын: Дорошенко Иван Петров

Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина

Рождение ребёнка
1730

Сын: Дорошенко Исидор Петров

Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Агриппина Петрова

Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина

Перелюб, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Акулина Ильина

Смерть
Неизвестно
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