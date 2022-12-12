Дорошенко Петр Дорофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Агриппина Петрова
Мать ребёнка: Дорошенко Акулина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорошенко Акулина Ильина
Смерть
Неизвестно