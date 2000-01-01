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Дорошенко Емельян Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Дорошенко Петр Дорофеев

Мать: Дорошенко Акулина Ильина

Рождение ребёнка
1763

Сын: Деркаченко Ермолай Емельянов

Мать ребёнка: Дорошенко Жена Петрова

Место жительства
1765
10 бездворовая хата соседи Храпенков, после 72 двора.
ЦДИАК ф.57 оп.1 д.25 Румянцевская опись Украины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Жена Петрова

Смерть
Неизвестно
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