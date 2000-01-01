Дорошенко Емельян Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Дорошенко Петр Дорофеев
Мать: Дорошенко Акулина Ильина
Рождение ребёнка
1763
Сын: Деркаченко Ермолай Емельянов
Мать ребёнка: Дорошенко Жена Петрова
Место жительства
1765
10 бездворовая хата соседи Храпенков, после 72 двора.
ЦДИАК ф.57 оп.1 д.25 Румянцевская опись Украины
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорошенко Жена Петрова
Смерть
Неизвестно