Коврик Павел Дионисов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коврик Дионисий Леонов
Мать: Дыда Гликерия Устинова
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гуща (Коврик) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Коврик (Борисёнок) Ольга Матфеева
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: Казючиц (Коврик) Нина Павловна
Мать ребёнка: Коврик (Борисёнок) Ольга Матфеева
Рождение ребёнка
11.01.1940
Мать ребёнка: Коврик (Борисёнок) Ольга Матфеева
Смерть
1940