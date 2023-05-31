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Коврик Павел Дионисов

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Место рождения

Дулебня, Кличевский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коврик Дионисий Леонов

Мать: Дыда Гликерия Устинова

Дулебня, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гуща (Коврик) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Коврик (Борисёнок) Ольга Матфеева

Бацевичи, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: Казючиц (Коврик) Нина Павловна

Мать ребёнка: Коврик (Борисёнок) Ольга Матфеева

Бацевичи, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.01.1940

Сын: Коврик Василий Павлович

Мать ребёнка: Коврик (Борисёнок) Ольга Матфеева

Бацевичи, Кличевский район, Могилёвская область
Смерть
1940

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