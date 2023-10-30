Коврик Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения11.01.1940
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1940
Отец: Коврик Павел Дионисов
Мать: Коврик Ольга Матфеева
Рождение ребёнка
29.02.1968
Дочь: Принус Елена Васильевна
Мать ребёнка: Коврик Валентина Ивановна
Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.07.1972
Дочь: Жукова Виталия Васильевна
Мать ребёнка: Коврик Валентина Ивановна
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Старый Двор, Бобруйский район, Могилёвская область