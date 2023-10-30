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Коврик Василий Павлович

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Место рождения

Бацевичи, Кличевский район, Могилёвская область

Дата рождения

11.01.1940

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1940

Отец: Коврик Павел Дионисов

Мать: Коврик Ольга Матфеева

Бацевичи, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
29.02.1968

Дочь: Принус Елена Васильевна

Мать ребёнка: Коврик Валентина Ивановна

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.07.1972

Дочь: Жукова Виталия Васильевна

Мать ребёнка: Коврик Валентина Ивановна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коврик Валентина Ивановна

Старый Двор, Бобруйский район, Могилёвская область
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