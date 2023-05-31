Коврик (Борисёнок) Ольга Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврик (Борисёнок) Ольга Матфеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисёнок Матфей Игнатов

Мать: Стригун Татьяна Анисимова

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гуща (Коврик) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Коврик Павел Дионисов

Бацевичи, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: Казючиц (Коврик) Нина Павловна

Отец ребёнка: Коврик Павел Дионисов

Бацевичи, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.01.1940

Сын: Коврик Василий Павлович

Отец ребёнка: Коврик Павел Дионисов

Бацевичи, Кличевский район, Могилёвская область
Смерть
1975

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