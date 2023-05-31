Коврик (Борисёнок) Ольга Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гуща (Коврик) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Коврик Павел Дионисов
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: Казючиц (Коврик) Нина Павловна
Отец ребёнка: Коврик Павел Дионисов
Рождение ребёнка
11.01.1940
Отец ребёнка: Коврик Павел Дионисов
Смерть
1975