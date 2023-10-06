Кочерга (Хоменко) Ксения Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.10.1863
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1864
Дочь: Кочерга Наталия Корнилиевна
Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
03.05.1866
Сын: Кочерга Тимофей Корнилиевич
Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1868
Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
04.01.1872
Дочь: Константиненко Сигклитикия Корнилиевна
Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1874
Сын: Кочерга Диомид Корнилиевич
Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1874
Сын: Кочерга Мирон Корнилиевич
Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1876
Сын: Кочерга Федор Корнилиевич
Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
04.07.1880
Сын: Кочерга Афанасий Корнилиевич
Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович
Смерть
Неизвестно