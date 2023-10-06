Кочерга (Хоменко) Ксения Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочерга (Хоменко) Ксения Иосифовна

Кочерга (Хоменко) Ксения Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1863

Муж: Кочерга Корнилий Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1864

Дочь: Кочерга Наталия Корнилиевна

Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1866

Сын: Кочерга Тимофей Корнилиевич

Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1868

Сын: Кочерга Тит Корнилиевич

Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1872

Дочь: Константиненко Сигклитикия Корнилиевна

Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Кочерга Диомид Корнилиевич

Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Кочерга Мирон Корнилиевич

Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1876

Сын: Кочерга Федор Корнилиевич

Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1880

Сын: Кочерга Афанасий Корнилиевич

Отец ребёнка: Кочерга Корнилий Михайлович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close