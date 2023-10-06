Кочерга Тимофей Корнилиевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.05.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1866
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.02.1886
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1886
Дочь: Малышенко Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кочерга Марина Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1892
Дочь: Константиненко Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кочерга Марина Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.07.1897
Дочь: Шимко Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Кочерга Марина Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно