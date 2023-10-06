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Кочерга Тимофей Корнилиевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.05.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1866

Отец: Кочерга Корнилий Михайлович

Мать: Кочерга Ксения Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.02.1886

Жена: Кочерга Марина Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1886

Дочь: Малышенко Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кочерга Марина Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1892

Дочь: Константиненко Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кочерга Марина Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.07.1897

Дочь: Шимко Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Кочерга Марина Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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