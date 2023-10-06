Константиненко (Кочерга) Сигклитикия Корнилиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1872
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1899
Сын: Константиненко Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Константиненко Яков Власьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1903
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Константиненко Яков Власьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно