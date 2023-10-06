Константиненко (Кочерга) Сигклитикия Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиненко (Кочерга) Сигклитикия Корнилиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1872

Отец: Кочерга Корнилий Михайлович

Мать: Кочерга Ксения Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1894

Муж: Константиненко Яков Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Константиненко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Константиненко Яков Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1903

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Константиненко Яков Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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