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Кочерга Афанасий Корнилиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1880

Отец: Кочерга Корнилий Михайлович

Мать: Кочерга Ксения Иосифовна

Бракосочетание
02.02.1903

Жена: Кочерга Стефанида Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1903

Сын: Кочерга Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Кочерга Стефанида Филипповна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1906

Сын: Кочерга Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Кочерга Стефанида Филипповна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Кочерга Стефанида Филипповна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1914

Сын: Кочерга Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кочерга Стефанида Филипповна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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