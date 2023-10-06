Кочерга Афанасий Корнилиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1880
Бракосочетание
02.02.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1903
Сын: Кочерга Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Кочерга Стефанида Филипповна
Рождение ребёнка
21.07.1906
Мать ребёнка: Кочерга Стефанида Филипповна
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Кочерга Стефанида Филипповна
Рождение ребёнка
07.02.1914
Сын: Кочерга Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кочерга Стефанида Филипповна
Смерть
Неизвестно