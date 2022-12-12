Колтышева Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтышева Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1953

Отец: Колесник Степан Павлович

Мать: Колесник Ольга Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колтышев Олег Георгиевич

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтышев Сергей Олегович

Отец ребёнка: Колтышев Олег Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтышев Олег Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтышев Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Колтышев Олег Георгиевич

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