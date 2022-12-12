Колтышева Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1953
Рождение ребёнка
12.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колтышев Олег Георгиевич
Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колтышев Олег Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтышев Дмитрий Олегович
Отец ребёнка: Колтышев Олег Георгиевич