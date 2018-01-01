посёлок городского типа Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область (на 2018) — Familio

Тугулым

Тугулымский район, Свердловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тюменский округ
2995Туголымское (Тугулым), с. каз.при рч. Тугулымке.5436309474589Церковь православная 1, при ней 16 торговых лавок, в коих бывает торг в году два дни — 14 сентября и 25 декабря. Волостное правление. Почтовая станция. Полуэтап.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюменский уезд , Тугулымская волость
Тугулымское с., при рч. Тугулымке, на зем. тр.31254½12782

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Тугулымский район
10486Тугулымпгт57°04'с.ш.64°39'в.д.O-41-106

Мы используем куки для улучшения работы сайта.